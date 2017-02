FALKERT. Am, demgibt es auf der Heidi-Alm Falkert wieder eine Fackelwanderung am Abend. Treffpunkt ist abends in der Skischule Falkert. Uhrzeit wird bei der Anmeldung unter der Nummer 04275/7190 bekanntgegeben.Die Kosten betragen 10 Euro pro Person, mit Heidialm Bergresort Card nur 7 Euro pro Person. Bis 12 Jahre ist es kostenlos. Pro Fackel werden 3 Euro verlangt.Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen