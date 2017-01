FELDKIRCHEN. Lust zu Zeichnen? Akt muss nicht sein, aber es ist eine gute Übung. Für Interessierte und Fortgeschrittene fängt am, dem, vonein "Freies Aktzeichnen" ohne Kursleitung im Amthof Vereinsraum in Feldkirchen an. Weitere Termine finden jeden Mittwoch um die selbe Uhrzeit bis 8. März statt. Umso mehr MitzeichnerInnen, desto interessanter der Abend.Kurskosten: 136,- € (8 Einheiten), 23,- € (1 Einheit)Kurskosten für Mitglieder: 120,- € (8 Einheiten), 21,- € (1 Einheit)