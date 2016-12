FELDKIRCHEN. In den Silvester mit dem Nockalm Quintett heißt es am, dem. Denn da geben die "Nockis" ein Konzert abim Stadtsaal Feldkirchen. Seit über 30 Jahren stehen das Nockalm Quintett bereits auf der Bühne. Die "Nockis", wie sie von ihren Fans gerufen werden, haben sich die Herzen des Publikums erspielt. Stufe für Stufe sind sie die Erfolgsleiter hochgestiegen und sind heute eine stabile Größe wenn es darum geht, für die Freunde des romantischen Schlagers ein unvergessliches Konzerterlebnis auf die Bühne zu zaubern. Passend zu Weihnachten und Silvester geht es bei den Liedern meist um die Liebe mit allen ihren Unwägbarkeiten, es geht um das Leben, Freundschaft oder einfach Momente des Glücks oder der Leidenschaft. Eine Nockalm-Show ist daher mehr als ein Konzert. Wer das nicht verpassen möchte, der sollte sich am besten heute noch Karten bei Ö-Ticket , Trafik Abel (04276/2242) oder Trafik Pertl (04276/2775) besorgen.