Kinder-Musical – „MOSE. Auszug aus Ägypten“

WAIERN. Monika Graf ist die Autorin des Kindermusicals „Mose. Auszug aus Ägypten“. Sie ist an diesem Wochenende in Waiern und übt mit den Kindern Teile des Musicals ein, die dann am Sonntag, dem 5 Februar in dem Familiengottesdienst der Evangelischen Kirche Waiern/Feldkirchen eingebaut werden. Um 9.30 beginnt der Gottesdienst für Groß und Klein mit anschließendem Stehkaffee.