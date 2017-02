AT

Restaurant Kreuzwirt , Wimitzerstraße 8 , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

ST. ULRICH. Das Disco-Fox-Fieber ist ausgebrochen. Am Freitag, dem 10. Februar heißt es ab 20 Uhr Ansteckungsgefahr beim Kreuzwirt in St. Ulrich. Da geht dann so richtig die Party ab! Wenn auch Euch jetzt das Fieber gepackt hat, solltet Ihr unbedingt vorbeischauen.