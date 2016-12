Silvesterpfad am Maltschacher See

MALTSCHACH. Schon zur Tradition geworden ist der Silvesterpfad am Maltschacher See. Am Samstag, dem 31. Dezember geht es um 17 Uhr los, da laden die örtlichen Vereine und Betriebe zu einem romantischen "Glückwunsch-Spaziergang" rund um den Maltschachersee ein. Der autofreie Rundweg ist exakt 3,6 km lang. Entlang des beleuchteten und gut markierten Weges gibt es verschiedenste Standler, die neujahrsbezogene Attraktionen anbieten. Da kann man Hufeisen schmieden, Glücksmünzen prägen, Glücksbretter brennen sowie auch einkehren.