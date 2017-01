Silvesterpfad am Maltschacher See

Am Silvesterabend laden die örtlichen Vereine und Betriebe zu einemromantischen "Glückwunsch-Spaziergang" um den Maltschacher See ein.Der Spaziergang startet am Sonntag, dem 31. Dezember um 17 Uhr. Entlang des 3,6 km langen Rundweges, der für den Verkehr komplett gesperrt ist erwarten Sie die Standbetreiber mit verschiedenen Glückwunsch Aktivitäten, heißen Getränken, offenen Feuerstellen und kleinen Schmankerln. So kann man sich unter anderem in einer original erhaltenen, bäuerlichen Schmiede am Kölbl Hof selbst als Hufschmied versuchen, mit den Vogelfreunden Feldkirchen Neujahrswünsche in Fichtenbretter brennen, direkt am See einen Glücks-schmied bei der Arbeit bewundern oder am Stand der Österreichischen Wasserrettung beim XXL Bleigießen die Zukunft deuten.

Der gesamte Pfad ist für den Autoverkehr gesperrt, romantisch beleuchtet und gut gekennzeichnet. Es liegen überall Wegbeschreibungen und Fackeln bereit,um Sie gut um den See zu begleiten.Warme Bekleidung und Taschenlampen sind empfehlenswert.