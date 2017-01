AT

, 9554 Sankt Urban AT

Simonhöhe , 9554 Sankt Urban AT

ST. URBAN. Am Sonntag, dem 15. Jänner laden die Sektion Schi des SV St. Urban alle Schifahrer zur Teilnahme am St. Urbaner Riesentorlauf, mit einem Durchgang, am Hocheck/Simonhöhe recht herzlich ein. Start ist um 10 Uhr beim Hochecklift. Anmelden kann man sich bis Samstag, dem 14. Jänner um 18 Uhr unter h.sonvilla@aon.at oder 0664 - 804 709 014



Das Nenngeld beträgt für Kinder 8 Euro und für Erwachsene 12 Euro.

Die Startnummer Ausgabe findet ab 9 Uhr im Zielgelände bei der Garage statt. Nach dem Rennen gibt es eine Siegerehrung im Zielgelände.

Zum Gewinnen gibt es Trophäen und Pokale.