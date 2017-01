FELDKIRCHEN. Vor einem Jahr ist der Verein "Väter für Recht Gemeinsam für unsere Kinder" aus einer Gruppe von Männern und Frauen entstanden, die die Einseitigkeit der österreichischen Familiengesetzgebung bemängeln und kritisieren, aber auch etwas beitragen wollen. Deshalb berät das Beraterteam des Vereins Clemens Costisella, Andreas Radinger und Dr. Fritz Staudacher in 5 Bezirksstellen Väter und Männer in Trennungs-Situationen. Wenn auch Sie Hilfe benötigen, dann kommen Sie zu einem Beratungstermin. Der nächste findet am, demvonim Hilfswerk, Milesistraße 2 in Feldkirchen statt.Mehr Infos finden Sie hier: http://www.v-f-r.at/