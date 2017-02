Vortrag – Mein Haushalt als Apotheke und Medizin

AT

FELDKIRCHEN. Für was sind Wickel und Auflagen gut?! Die richtige Anwendung des Heublumen-Sackerl! Diese und viele andere Fragen zur Anwendung von einfachen Hausmitteln beantwortet Ihnen die Kneipp-Bademeisterin und Heilmasseurin Ulrike Herzig, am Mittwoch, dem 15. Februar um 19 Uhr im Walluschnig-Saal in Feldkirchen, Hauptplatz 10 / 1. OG. Die Teilnahme ist kostenfrei!