Weihnachts-Stimmung in Feldkirchen

Vom Kärntner Lied zur Schlagermelodie

FELDKIRCHEN. Da ist Musik in den Ohren - vom Kärntner Lied zur Schlagermelodie. Im Stadtsaal Feldkirchen kommen Sie am Freitag, dem 9. Dezember, um 20 Uhr so richtig in Weihnachts-Stimmung. Genießen Sie die wundervolle Musik von Melanie Payer - mit ihrer bezaubernden Stimme, Buzgi - Michael Buchacher - mit Volkslieder in modernem Stil, Quintett Afritz - mit Kärntner Lieder, Die Kaiser - mit ihren tollen Schlagermelodien und Sax Royal - dessen Musik von top elegant bis poppig schrill und von Pop über Folklore bis Jazz reicht. Die Preise der Karten sind ab 20 Euro pro Person und bei allen Ö-Ticket Verkaufsstellen, sowie Trafik Kraxner und Trafik Pertl in Feldkirchen erhältlich. Schenken Sie sich und ihren Liebsten einen schönen Abend in Feldkirchen.