Albert Hammond im Stadtsaal

01.10.2016, 08:53 Uhr

Die Singer-Songwriter-Legende Albert Hammond war in Feldkirchen zu Gast

Der 72-jährige Brite Albert Hammond sorgte mit seiner "Songbook Tour" im Stadtsaal in Feldkirchen für Stimmung. Mit seinen Hits wie „It Never Rains in Southern California“, „When I Need You“, „The Free Electric Band“, „I'm a Train“, „99 Miles from L. A.“, „The Air That I Breathe“, „One Moment in Time“ oder „Air Desaster“ brachte er den Stadtsaal zum Beben. Hammond hat über 360 Millionen Tonträger und somit mehr als die Rolling Stones verkauft.