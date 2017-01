Bezirksbauernball im Feldkirchner Stadtsaal

22.01.2017, 03:04 Uhr

Im Stadtsaal wurde anlässlich des Bezirksbauernballs bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

FELDKIRCHEN (rg). Am vergangenen Samstag ludenundzum traditionellen Bezirkbauernball in den Feldkirchner Stadtsaal. Hunderte Gäste fanden sich in der Tiebelstadt ein um in zünftiger Tracht das Highlight der Ballsaison zu feiern. Musikalisch umrahmt wurde die Festivität durch, welche für eine ausgelassene Stimmung im Ballsaal sorgten.