Mit Klangwelten ins Jubiläumsjahr

09.01.2017, 13:13 Uhr

Jubiläumskonzert der Trachtenkapelle Ebene Reichenau

Die Trachtenkapelle Ebene Reichenau unter Obmann Johannes Dörfler und Kapellmeister Roman Gruber feierte mit zwei ausverkauften Jubiläumskonzerte ihr 85 jähriges Bestehen, am Samstag im Nockstadl und am Sonntag in der CMA in Ossiach. Mit Kompositionen aus Österreich, Deutschland, Spanien und der Schweiz entführte die Trachtenkapelle mit der klangliche Vielfalt eines sinfonischen Blasorchesters das Publikum in einem grandiosen "Klangrausch".