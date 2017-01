Sinnliche Kunst in der Stadtgalerie

12.01.2017, 21:02 Uhr

Die teilweise noch unbekannten Künstlern erhielten so die Möglichkeit ihre bunten, lebensfrohen Werke einem breiten Publikum zu präsentieren und sich so Anregungen für ihre weitere künstlerische Tätigkeit zu holen. Bis zum 21. Januar bietet sich noch die Möglichkeit die Akt-Vernissage in der Stadtgalerie zu bestaunen.