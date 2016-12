Weihnachts-Stimmung im Stadtsaal Feldkirchen

11.12.2016, 10:02 Uhr

Vom Kärntner Lied bis zur Schlagermelodie.

Veranstalter Richard Dabernig war mit seiner Konzert Tournee "Weihnachts-Stimmung" im Stadtsaal in Feldkirchen zu Gast. Vom Kärntner Lied bis zur Schlagermelodie und Volksliedern in modernem Stil sowie der Gruppe Sax Royal, deren Musik von top elegant bis poppig schrill und von Pop über Folklore bis Jazz reicht. Ein sehr stimmungsvoller, abwechslungsreicher Konzertabend in der Vorweihnachtszeit.Mit dabei waren: Melanie Payer, "Buzgi" Michael Buchacher, die Kaiser, das Quintett Afritz am See mit Heinz Scherer, Franz Schabus, Manfred Pernull, Otto Knabl und Friedrich Pessentheiner sowie Sax Royal mit Wolfram Dullnig, Jakob Veider, Klaus Schneeberger, Hubert Schneider und Martin Karré.