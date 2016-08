"Alltag raus und Schlager rein"

26.08.2016, 14:20 Uhr

Singen wurde der 26-jährigen Samantha in die Wiege gelegt. Jetzt hat sie eine neue Single.

Freiheit Kind zu sein

GÖRZWINKL/ST. VEIT (fri). Positive Energie und das Talent Menschen mit ihrer Stimme in den Bann zu ziehen bestimmen das Leben von Samantha seitdem sie denken kann. "In der Musikhauptschule Feldkirchen sang ich bereits im Chor spielte Gitarre, Klarinette und steirische Harmonika", denkt die 26-jährige Sängerin zurück.Auf einem Bergbauernhof in Görzwinkl im oberen Gurktal wuchs die Nachwuchskünstlerin auf. "Dort wo sich Fuchs und Hase sprichwörtlich gute Nacht sagen, war mein zu Hause. Ich war umgeben von grenzenloser Natur, den Bergen, vielen Tieren und jener Freiheit, die es mir erlaubte Kind zu sein. Eben das macht meine Kindheit unvergessen“, erzählt sie. Nun ist die Bühne ist ihr zweites zu Hause.

Unverkennbare Stimme

Zur Person

Die sympathische Künstlerin ist ein Energiebündel und weiß wie man über die Bühne fegt. Mit ihrer unverkennbaren Stimme zieht sie das Publikum in ihren Bann. "Ich lebe den Schlager!" meint sie.Im Jänner 2015 öffneten sich für Samantha die Türen in die Schlagerbranche.Zwei Monate später wurde die erste Single „Eine Nacht mit dir im Märchenland" veröffentlicht. Ein Jahr lang war sie auf Promotion-Tour in ganz Kärnten unterwegs.„Eine Zeit, die mich in allen Belangen geprägt hat“, verrät sie. Mit Ihrer neuen Sommersingle gewann die Sängerin den Vorentscheid der Schlager-Trophy 2016 und zieht daher im Oktober ins Finale ein. Auch an einem Album wird fleißig gearbeitet."Mit einem professionellen Team beschreiten wir neue Wege. Veränderung bedeutet wachsen." Die zweite Single heißt „Tornado“ und besticht durch ausdrucksstarke Arrangements. "Veröffentlicht wurde dieser Titel im Februar 2016. Die Tanzflächenfüller stammt aus der Feder der temperamentvollen Popschlager Sängerin „Pia Vanelly“ und Christian Maier. Die sich bereits in internationalen Charts etablierte. Durch das Arrangement des deutschen Erfolgs-Produzenten Peter Staab, der bereits für Schlagergrößen wie Matthias Reim und Michelle produzierte, erwachte dieser Titel zum Leben.": Samantha: 26 Jahre: Restaurantfachfrau: Alltag Raus.....Schlager Rein....Das wichtigste im Leben ist: Familie, Gesundheit und Zufriedenheit.Homepage: www.samantha-music.com