20.01.2017, 13:33 Uhr

Täter schlugen Autoscheibe ein und drangen dann in das Fahrzeug ein.

FELDKIRCHEN. Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht vom 18. auf den 19. Jänner bei dem PKW eines 24-jährigen Feldkirchners die Seitenscheibe ein. In der Folge drangen sie in das Fahrzeug ein und stahlen daraus mehrere hundert Euro Bargeld und ein Navigationsgerät.Der Schaden zum Nachteil des Feldkirchners beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro.