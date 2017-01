Bremsversagen: Kollision in der Talstation beim Nocky Flitzer

22.01.2017, 08:04 Uhr

Mehrere Nocky-Flitzer Rodel kollidierten nach Bremsversagen.



Nachkommende Rodel fuhren auf

TURRACHER HÖHE. Eine 38-jährige Frau aus Slowenien fuhr am 21. Jänner mit einem Rodel der Freizeitanlage Nocky Flitzer auf der Turracher Höhe talwärts. Beim Abbremsen in der Talstation bemerkte sich, dass die Bremsen nicht einwandfrei funktionierten. Sie konnte ihre Rodel nur mit Mühe zum Stillstand bringen.Zwei weitere, hinter ihr talwärts fahrende Rodel, gelenkt von einer Frau und einem Mann aus der tschechischen Republik, konnten ihre Rodel ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und kollidierten mit dem jeweils vor ihnen stehenden Rodel.Die Slowenin wurde dabei leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen werden.Die beiden tschechischen Staatsangehörigen blieben unverletzt.Über die Ursachen der Bremsversagen werden noch weitere Erhebungen durchgeführt.