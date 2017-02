Der Gnesauer Altbürgermeister Erwin Glatz wurde zu Grabe getragen

06.02.2017, 16:30 Uhr

Bürger und Ehrengäste verabschiedeten sich vom langjährigen Gnesauer Bürgermeister.



Mann der Tat



Viele Würdigungen

GNESAU. Altbürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde Gnesau Erwin Glatz wurde am Freitag, dem 3. Februar, unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und Abordnungen aus Politik, Wirtschaft und Kultur in der evangelischen Kirche zu Weißenbach verabschiedet.Als Bürgermeister und aktiver Funktionär in vielen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Funktionen war Erwin Glatz stets ein Mann der Tat: 18 Jahre als freiheitlicher Bürgermeister der Gemeinde Gnesau, Jahrzehnte als Orts-Bezirksparteiobmann der Freiheitlichen Partei sowie Funktionär der Raika, des Sportes, des Kameradschaftsbundes, des Kärntner Abwehrkämpferbundes, des Seniorenrings Gnesau auf Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene und vieles mehr.Aber auch als Baumeister war Erwin Glatz ein Unternehmer mit Format. Sein Sohn Arnold führt den nunmehr seit 1916 bestehenden Traditionsbetrieb Glatz Bau erfolgreich in die Zukunft.In Würdigung seiner großartigen Leistungen wurde Erwin Glatz vom Bundespräsident der Beruftstitel Kommerzienrat, seitens des Landes das große Ehrenzeichen des Landes Kärnten und der "Kärntner Lorbeer" in Bronze verliehen. Er war eine gewinnende Persönlichkeit mit hohem Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein sowie großem Weitblick, dem wir zu großem Dank verpflichtet sind.