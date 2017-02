"Der Super Bowl ist einzigartig"

01.02.2017, 11:00 Uhr

Sonntag findet der 51. Superbowl statt. Mario Mohar weiß, was die Faszination Football ausmacht.

"Richtiger Männersport"

FELDKIRCHEN, VILLACH (stp). Es ist wohl das größte Sportereignis in den USA, das am 5. Februar in Houston, zum 51. Mal stattfindet: Der Superbowl! Auch in Österreich gewinnt American Football immer mehr an Stellenwert, die Superbowl-Partys werden immer mehr.Mario Mohar lebt seit sieben Jahren für den Sport. Begonnen hat er seine aktive Karriere bei den Danube Dragons in Wien, ehe er vor drei Jahren nach Feldkirchen zog. Heuer spielt er das zweite Jahr als Wide Receiver bei den Carinthian Eagles in der Division 4. "Football ist einfach ein richtiger Männersport. Da gehst du auch mit gebrochener Nase noch aufs Feld und machst deinen Job. Es ist ein richtig fesselnder Sport, wo man sich zu 100 Prozent auf seine Mitspieler verlassen muss", erklärt Mohar die Faszination am American Football. Auch die Stimmung und Atmosphäre, die der Sport mit sich bringt, sei etwas Besonderes: "Die Fans im Stadion sind nicht nach Mannschaften getrennt, sondern sitzen direkt nebeneinander.

Superbowl genießen

"Packers gewinnen"

In den USA hat Mohar zwar noch kein NFL-Spiel live im Stadion besucht, in den nächsten drei Jahren sei jedoch fix ein USA-Trip geplant. "Ich würde mir aber lieber ein College-Football-Match ansehen. Da ist die Stimmung noch einmal intensiver", so Mohar. Für den anstehenden Superbowl hat er für jeden Neuling einen Tipp parat: "Egal auf welcher Seite man steht - man sollte den Superbowl einfach genießen. Es ist ein super Abschluss der Saison und immer etwas Besonderes."Für den Fan der San Francisco 49ers gab es nach einer durchwachsenen Saison seiner Mannschaft wenig zu jubeln. "Ich denke, dass die Green Bay Packers heuer eine richtig starke Saison hingelegt haben und den Superbowl auch gewinnen werden", so Mohar, der das Finale bei der Superbowl-Party der Carinthian Eagles verfolgen wird.