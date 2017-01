Diagnose Brustkrebs: Wendepunkt & Neubeginn

14.01.2017, 07:06 Uhr

Eine Plattform für Brustkrebs-Patientinnen will die Frauen- und Mädchenberatungsstelle "Lichtblick" schaffen.

Gespräche mit Betroffenen

FELDKIRCHEN (fri). Ein Routine-Arztbesuch kann ganz schnell zu einem Moment werden, in dem sich Abgründe auftun und der oder die Betroffene vor einem Scherbenhaufen steht. Im Fall der Diagnose Brustkrebs kämpfen Frauen und ihre Familien oft mit offenen Fragen und fühlen sich alleingelassen.Die Mädchen-, Frauen und Familienberatunsstelle "Lichtblick" will nun eine Anlaufstelle für alle Betroffenen schaffen. "Wir starten am 26. Jänner mit der Begegnungsgruppe Brustkrebs", erklärt "Lichtblick"-Vorsitzende Waltraud Bina. "Betroffene sind eingeladen sich bei den monatlichen Treffen auszutauschen und im Gespräch neue Perspektiven für das eigene Leben zu entwickeln,sowie Ressourcen zu finden, um möglichst stressfrei mit der Erkrankung den Alltag zu bewältigen."

Offene Gruppe



Ziele

Weil es sich um eine offene Gruppe handelt ist ein Ein- und Ausstieg jederzeit möglich und jedes Treffen steht unter einem anderen Motto. "Vielen Menschen hilft es mit Personen, die ein ähnliches Schicksal zu bewältigen haben zu sprechen und sich auszutauschen. Sie können dadurch ihre Krisen leichter bewältigen und neue Kraft schöpfen. Als "Lichtblick" bieten wir die Plattform und laden immer wieder fachkundige Referenten ein."Ausstauch in der Gruppe, Stärkung und Stabilisierung in Krisensituationen, Hilfestellung bei seelischen Beschwerden, Förderung der eigenen Kraftquellen/Ressourcen, Ernährungsoptimierung, Entspannungsübungen, neue Perspektiven für das eigene Leben entwickeln und Ressourcen finden.Nach Bedarf sind Terminvereinbarungen für Einzelgespräche und Angehörigengespräche möglich. Für konkrete medizinische Fragen werden Fachvorträge durch Ärzte und Psychologen organisiert.: Waltraud Bina, Psychotherapeutin; Petra Erian, Dipl. Lebens- u. Sozialberaterin, Psychoonkologin; Renate Huber, Dipl. Lebens- u. Sozialberaterin, Mentaltrainerin: Donnerstag, 26. Jänner 2017, 17:30 bis 19 Uhr. Danach jeden letzten Donnerstag im Monat.: Lichtblick, Frauen-, Mädchen-und Familienberatungsstelle, Heftgasse 3, 9560 Feldkirchen