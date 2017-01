Die „Gluck Gluck“-Humorshow 2017

02.01.2017, 19:31 Uhr

Die Narren des Feldkirchner Faschingsklubs feilen am Programm der Feldkirchner Faschingssitzungen 2017. Die zwölf Programmpunkte haben am 11. Februar 2017 im Stadtsaal Premiere.

Mit dem Start ins neue Jahr biegen die Faschingsnarren bei den Vorbereitungen für ihre Faschingssitzungen endgültig in die Zielgerade ein. Jene des Feldkirchner Faschingsklubs haben am 11. Februar 2017 im Stadtsaal Premiere. „Aktuell nehmen wir den Feinschliff an unserem Programm vor“, verratenund, die Programmverantwortlichen des Feldkirchner Faschingsklubs. Das zwölf Punkte umfassende Programm hat Bewährtes und Überraschendes zu bieten.

Selbstverständlich dürfen Fixpunkte nicht fehlen. Etwa der Parade-Landwirt Johann Filzmoser vulgo Fockenbauer aus „Steiweag“ (), der sich dieses Mal auf die Pirsch begibt und beim Landesjägermeister () landet. Er legt sich humoristisch auf die Lauer, um schließlich spitzzüngig seine Pointen zum Abschuss freizugeben. Oder der Råder-Sepp (), der sich zu den Wurzeln der Narrheit bekennt und der Obrigkeit einmal im Jahr den närrischen Spiegel vorhält, indem er kritische Worte pointiert verpackt ausspricht.Im Auftrag des Humors bieten die Feldkirchner Narren jede Menge Abwechslung. So gibt es ein Wiedersehen mit der Nummer „Servus – Srečno – Ciao“, in der drei Akteure die aktuellen Nachrichten aus Feldkirchen humorvoll komprimiert präsentieren. Das tunauf Deutsch,auf Slowenisch undauf Italienisch. Doch Achtung: Nicht jeder übersetzte Begriff ist im Wörterbuch zu finden!„In die Berg bin i gern“ denken sichund, wenn sie ihre humoristischen Fähigkeiten als Gipfelstürmer unter Beweis stellen.undunterhalten sich als angehendes Ehepaar vor den Augen von Kellnerinüber ihren Ehevertrag.undbekommen als „Feldkirchner Türöffner“ Verstärkung von Neuzugang, wenn es darum geht, Anekdoten aus dem Feldkirchner Geschehen Tür und Tor zu öffnen.Für den nötigen Schwung sorgen Tänze wie der, den heuer erstmalsmit ihremeinstudiert. Ihre Showtanzgruppe gibt weiters einen Musicaltanz zum Besten. Die Damen und Herren derzeigen Fitness im Salsa-Rhythmus. Diewandelt unter dem Motto „Kärnten Style“ auf patriotischen Tanzspuren. Musikalisch runden diedas Programm ab – und die traditionelle, in der sich Stars der Schlagerszene auf der Faschingsbühne ein Stelldichein geben.Fazit: Alle freuen sich mit drei Wörtern auf die Feldkirchner Faschingssitzungen: GLUCK GLUCK – öle!11. Februar 2017,, 19.30 Uhr12. Februar 2017,, 14.00 Uhr15. Februar 2017,, 19.30 Uhr17. Februar 2017,, 19.30 Uhr18. Februar 2017,, 19.30 UhrAlle Sitzungen gehen im Feldkirchner Stadtsaal über die Bühne. Karten sind bei Vizepräsidentinuntererhältlich.Fotos: © Feldkirchner Faschingsklub