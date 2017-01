Die "Löwen" bewiesen Hilfsbereitschaft

06.01.2017, 07:00 Uhr

Mehrere caritative Aktionen des Lions Clubs Feldkirchen Ossiacher See standen im Zeichen der Afritz-Hilfe.



An die richtige Adresse

FELDKIRCHEN (fri). Gleich mehrfach rückten die Mitglieder des Lions Clubs Feldkirchen Ossiacher See in den letzten Wochen für den guten Zweck aus. So kamen die Einnahmen, die aus dem Kartenverkauf für die Lesung von Wolfram Berger im Amthof Feldkirchen lukriert wurden, gleich als Erste in den Spenden-Topf."Im Rahmen der Einkaufsnacht gibt es traditionell einen Lions-Stand", erklärt der amtierende Lions Club-Präsident Gerhard Schnatterer. "Der Erlös floss wieder in besagten Topf. Zu guter Letzt spendete Lions Club-Mitglied Franz Kraushofer den Erlös, der durch den Verkauf seines Karikaturenkalenders erzielt werden konnte."Bei der Übergabe in Afritz waren einige "Löwen" dabei und konnten sich selbt überzeugen, dass ihre Spenden an die richtige Adresse kommen. "So werden sich eine Familie sowie eine alleinstehende Frau, die in diesem Jahr gleich zwei Mal harte Schicksalsschläge einstecken musste – zuerst ein Brand, dann die Mure – mit der finanziellen Unterstützung ein neues Bett kaufen können."