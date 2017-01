Ehemaliger Pfarrer von Ossiach feiert seinen 60er

16.01.2017, 13:50 Uhr

Am 17. Jänner, feiert Pfarrer i. R. Geistl. Rat Mag. Herbert Stichaller, ehemaliger und langjähriger Pfarrer von Ossiach, seinen 60. Geburtstag.

Herbert Stichaller, 1957 in Villach geboren, besuchte die Volksschule in Arnoldstein und das Gymnasium in Tanzenberg, wo er 1975 maturierte. Das Studium der Theologie absolvierte er von 1975 bis 1982 in Salzburg und Wien. Nach seiner Priesterweihe 1982 in Klagenfurt war er bis 1985 als Kaplan in Spittal an der Drau und anschließend bis 1988 in Wolfsberg tätig. Von 1988 bis 1993 betreute er die Pfarren St. Lorenzen im Gitschtal und Weißbriach. Von 1990 bis 1994 war Stichaller überdies Geistlicher Assistent der Katholischen Jugend-Land. Von 1993 bis 1996 wirkte er als Pfarrer in den Pfarren Lavamünd und St. Lorenzen am Lorenzenberg. Außerdem war er von 1995 bis 1996 zusätzlich für die Pfarre Ettendorf verantwortlich. Im Jahr 1996 hatte Stichaller die Funktion des Dechant-Stellvertreters des Dekanates St. Andrä im Lavanttal inne.

14 Jahre in Ossiach

Von 1998 bis 2012 betreute er die Pfarre Ossiach. Überdies war er von 2001 bis 2007 für die Fillialkirche St. Johannes in der Pfarre Steindorf, von 2006 bis 2007 für die Pfarre St. Josef am Ossiacher See sowie von 2008 bis 2012 für die Pfarren Glanhofen und St. Nikolai bei Feldkirchen verantwortlich. Von 2010 bis 2012 hatte er außerdem die Funktion des Dechant-Stellvertreters des Dekanates Feldkirchen inne.Aus gesundheitlichen Gründen ist Stichaller seit dem Vorjahr im Ruhestand.In Anerkennung seiner Leistungen wurde Stichaller 2011 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.