Einen Pokal für jeden Teilnehmer

18.12.2016, 14:03 Uhr

Statt Medaillen gibt es für alle Teilnehmer bei den Skikursen von Erik Schinegger heuer Pokale.

Botschaft vermitteln

SIMONHÖHE (fri). Das Elixier seines Lebens – nämlich Skifahren – gibt Skisportlegende Erik Schinegger seit mehr als vier Jahrzehnten an interessierte große und kleine Wintersportler weiter."Ich will den Menschen eine Botschaft vermitteln. Bewegung und Spaß im Schnee gehören dazu", so Schinegger. "Heuer im Jubiläumsjahr – 50 Jahre Weltmeisterschaft in Portillo – gibt es für alle Skikursteilnehmer keine Goldmedaillen, nein es gibt Pokale. Ich selbst habe mehr als 500 Pokale gewonnen und darum weiß ich, dass die Freude darüber riesig ist." Für den ehemaligen Rennläufer eine Art Danke zu sagen und gemeinsam mit allen Nachwuchs-Skifahrern zu feiern.

Viele Buchungen

Schinegger denkt, mit seinen knapp 70 Jahren auch noch lange nicht ans Aufhören. "Ganz im Gegenteil. Heuer will ich noch einmal voll durchstarten und allen zeigen, dass die Skischule Schinegger und die Simonhöhe zusammengehören und eine ganz wichtige Rolle einnehmen."So hätte er für die kommende Saison so viele Kursbuchungen wie noch nie und das Interesse am "weißen Sport" ist bei allen Altersgruppen groß. "Wenn es uns gelingt die Kinder für das Skifahren zu begeistern, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Denn sie werden dem Sport treu bleiben und die Leidenschaft weitertragen." Die neu geschaffene Infrastrukur auf der Simonhöhe – Flutlichtanlage, Parkplatzsanierung, ... – soll zur weiteren Aufwertung des Familienskigebietes beitragen. "Wir starten mit unseren Kursen am 26. Dezember 2016 und am 2. Jänner 2017. Auch Snowboarder sind jederzeit willkommen", freut sich Schinegger auf die Skisaison.