Erste Vereinsaktionen im Jahr 2017

05.02.2017, 15:15 Uhr

Das neue Jahr ist noch jung, doch der Verein "Väter für Recht. Gemeinsam für unsere Kinder" plant bereits seine Aktivitäten für das erste Quartal des Jahres 2017.

Für Spaß zu haben



Fächendeckende Beratung

FELDKIRCHEN. Natürlich gibt es im kommenden Jahr wieder Beratungen für Väter und Männer in Trennungssituationen, die wie gehabt in den Räumlichkeiten des Hilfswerks Feldkirchen stattfinden. "Jeden ersten und dritten Montag im Monat (außer feiertags) können Väter von 17 bis 20 Uhr die Beratung in Anspruch nehmen", so Landesobmann Clemens Costisella.Als erste Aktion im heurigen Jahr kündigt der gebürtige Feldkirchner an, dass der Verein "Väter für Recht – Gemeinsam für unsere Kinder" heuer erstmals beim Faschingsumzug in Klagenfurt/Waidmannsdorf mitmarschieren wird. "Wir werden auf humorvolle Art und Weise auf das Thema des Kontaktrechts, das wir in unseren Beratungen in erster Linie bearbeiten, aufmerksam machen ", so Costisella.Nachdem vom Verein mittlerweile in Kärnten flächendeckend Beratungsstellen eingerichtet worden sind, wird es diese Aktion auch am Faschingssamstag in der Narrenhauptstadt Österreichs, in Villach geben. "Dort haben wir, wie auch in Feldkirchen, unsere Beratungsstelle in den Räumlichkeiten des Hilfswerks installiert. Es handelt sich dabei um die zweitgrößte Beratungsstelle in Kärnten."