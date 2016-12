Erstversorgung für Teddy und Co.

08.12.2016, 07:20 Uhr

Eine mobile Teddybären-Ambulanz für alle Kindergärten im Bezirk.

Die Angst nehmen

FELDKIRCHEN (fri). Mit dem Aufbau einer Teddybären-Ambulanz startete das neue Projekt des Feldkirchner Roten Kreuzes. „Feldkirchen übernimmt das Erfolgsmodell der Teddybären-Ambulanz von der Rotekreuzstelle Villach“, so der Rotkreuz Bezirksstellenleiter Gerhard Mainhard.Dabei wird jeweils ein Kindergarten im Bezirk besucht. Der Auftakt erfolgte im Kindergarten St. Martin. Die Kinder bekommen so die Möglichkeit ein Rettungsauto von innen zu betrachten, und haben außerdem die Möglichkeit ein eigenes Kuscheltier mit einem Verband zu versorgen.„Unser Ziel ist es, Kindern Angst vor sanitätsdienstlichen Betreuungen zu nehmen und Vertrauen zu Sanitätern aufzubauen. Weiters sollen die Kinder frühzeitig eine positive Verbindung zum „Roten Kreuz“ bekommen“, so die beiden Beauftragten der Teddybären-Ambulanz Viktoria Bergner und Verena Löschenkohl.Interessierte Kindergärten im Bezirk Feldkirchen sind herzlich eingeladen sich bei Interesse an einem Besuch der Teddybären-Ambulanz an Verena Löschenkohl zu wenden.Tel: 0664/53 71 775, Email: verena.loeschenkohl@k.roteskreuz.at