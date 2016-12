Fahrfehler führte zum Unfall

07.12.2016, 05:59 Uhr

Nach einem Schleuderkurs kam das Fahrzeug eines 28-jährigen Lenkers auf der B94 zum Stillstand.

Fahrzeug geriet ins Schleudern

MAUTBRÜCKEN. Am 6. Dezember gegen 18 Uhr lenkte ein 28-jähriger Mann aus St.Veit/Glan einen Klein-LKW auf der Ossiacher Bundesstraße, B94, von Feldkirchen in Richtung St.Veit/Glan.In Mautbrücken geriet er nach einem Fahrfehler mit dem Fahrzeug ins Schleudern. Der Klein-LKW geriet über den rechten Fahrbahnrand, über den Radweg in Richtung Straßenböschung und in weiterer Folge wieder in Richtung Fahrbahn, wo das Fahrzeug auf die rechte Seite kippte und auf dem linken Fahrstreifen der B94 zum Stillstand kam.Der Lenker blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.Zur Bergung des Fahrzeuges stand die FF Glanegg/Maria Feicht im Einsatz. Die B94 war während der Bergungsarbeiten für 40 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.