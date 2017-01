Faustschlag und Tritte gegen Feldkirchner Polizisten

08.01.2017, 09:51 Uhr

Zwei Männer - 18 und 22 Jahre alt - verhielten sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten.

FELDKIRCHEN (stp). In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Feldkirchen zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Schlosserlehrling aus Feldkirchen und der Polizei. Er hatte zuvor einen 40-jährigen Wirt mit einem Faustschlag am Kopf verletzt und wurde daraufhin von diesem und einem Kellner vor das Lokal gebracht und am Boden fixiert.Eine vorbeifahrende Polizeistreife hielt an und schritt ein. Als der Wirt den 18-jährigen losließ versetzte dieser ihm noch einen Fastschlag ins Gesicht und attackierte auch einen der Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Da sich der Mann weiterhin aggressiv verhielt wurde eine weitere Streife zur Unterstützung gerufen.

Ein 22-jähriger Maurergeselle mischte sich in weiterer Folge ebenfalls in die Amtshandlung ein und verpasste dabei einem Polizisten einen Tritt gegen das Schienbein. Die Beamten mussten schließlich Pfefferspray gegen ihn einsetzen und nahmen ihn ebenfalls fest.Beide Männer waren stark alkoholisiert. Nach den Ersterhebungen und nachdem sich die Männer beruhigt hatten, wurden die Festnahmen aufgehoben. Die Männer werden der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.