FF Sirnitz leistete 2.600 freiwillige Stunden

04.02.2017, 07:10 Uhr

Die Jahreshauptversammlung der FF Sirnitz fand im Gasthaus Bärnwirt statt.



Neue Kameraden

SIRNITZ (fri). Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung der FF Sirnitz im Gasthaus Bärnwirt in Sirnitz statt. Der Kommandant ABI Puggl Werner konnte unter den Feuerwehrkameraden auch die Ehrengäste Bürgermeisterin Annegret Zarre und Bezirksfeuerwehrkommandant Ludwig Konrad begrüßen.In seinem Bericht ließ der Kommandant das vergangene Einsatzjahr revue passieren: "Der Mannschaftsstand betrug 74 Mann. Sechs Mal mussten die Kameraden zur Brandbekämpfung und 32 Mal zu technischen Einsätzen ausrücken. Gemeinsam mit den Übungen und Schulungen sowie den Weiterbildungen an der Landesfeuerwehrschule, an denen 24 Kameraden teilnahmen, wurden im abgelaufenen Jahr an die 2.600 freiwillig geleistete Stunden zur Sicherheit der Bevölkerung aufgewendet."Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurden drei Kameraden angelobt und es gab sechs Neuzugänge für das heurige Jahr.Zum Abschluss dankte der Kommandant allen für die ausgezeichnete Kameradschaft und für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde sowie dem Bezirksfeuerwehrkommando.