Fotos vom Einsatz der FF Poitschach

31.08.2016, 10:31 Uhr

Einsatz der FF Poitschach in Poitschach und in Feldkirchen

Einsätze: Verklausung Tiebel im Bereich Poitschach, Hochwasser Friessnegg Mühle / Duschelbauer, Ausfall beider Kraftwerke im Bereich PoitschachIn Feldkirchen waren auch noch die FF Waiern, Tschwarzen, Feldkirchen und St. Ulrich im Einsatz.1 Löschgruppe der FF Poitschach waren in Poitschach im Dauereinsatz, der Rest unterstütze die Feuerwehren in Feldkirchen.Die Löschgruppe in Poitschach versuchte die Durchflussmenge der Tiebel in dauernder Absprache mit der Einsatzleitung Feldkirchen, durch öffnen und schließen der Wehranlagen etwas zu steuern. Nebenbei wurden auch die immer wieder auftretenden Verklausungen entfernt.Fotos: FF Poitschach