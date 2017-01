Fußgänger auf der B95 von Fahrzeug angefahren

24.01.2017, 06:48 Uhr

Eine Autofahrerin übersah im Ortsgebiet von Pichlern einen Fußgänger und stieß ihn mit ihrem Fahrzeug nieder.



Alkotest war negativ

PICHLERN. Am 23. Jänner 2017 gegen 19 Uhr fuhr eine 66-jährige Pensionistin aus der Gemeinde Himmelberg mit ihrem PKW auf der Turracher Straße (B 95) aus Richtung Feldkirchen in Richtung Himmelberg. Im Ortsgebiet von Pichlern stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen den dunkel gekleideten, die B 95 querenden Fußgänger, einen 57-jährigen Kraftfahrer aus der Gemeinde Himmelberg.Dabei erlitt der Kraftfahrer schwerste Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt/WS gebracht werden. Aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen konnte beim Fußgänger kein Alkomatentest durchgeführt werden.Die PKW-Lenkerin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Ein bei ihr durchgeführter Alkotest mittels Alkomaten verlief negativ (0,00 mg/l).