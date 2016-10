Gesundes Essen muss nicht teuer sein

07.10.2016, 11:20 Uhr

Showkochen mit Peter Lexe im Feldkirchner Walluschnigsaal. Das Motto lautete: Gesund & gut!

Gut, gesund & schmackhaft

FELDKIRCHEN. Kürzlich lud der Seniorenbund unter Obfrau GR Brigitte Bock zu einem kulinarischen Kochspektakel mit Genusskoch Peter Lexe in den Walluschnigsaal in Feldkirchen. Dieser platzte ob des großen Interesses wahrhaftig aus allen Nähten."Im Rahmen des Projektes 'Gute Idee' von der Kärntner Gebietskrankenkasse zeigte uns Prof. Peter Lexe mit viel Witz, interessanten Informationen und Anekdoten zu regionalen Produkten, dass gesunde Ernährung nicht immer teuer sein muss", schmunzelt Bock. "Mit kleines Tricks ist es außerdem auch sehr schmackhaft."Alle Anwesenden waren von den gesunden und genussvollen Kostproben derart begeistert, dass Obfrau Brigitte Bock gleich einen weiteren Termin mit Lexe vereinbart hat. Dann wird wieder gebraten, gedämpft und gegart, denn Kulinarik kommt immer gut an.