Glanegg: 24-jähriger Mann attackierte 35-Jährigen

30.01.2017, 06:33 Uhr

Nach Alkoholkonsum eskalierte die Lage. Es kam zu tätlichen Auseinandersetzungen und ein 24-Jähriger verletzte einen 35-jährigen Mann.

Lage eskalierte

GLANEGG. In den Nachmittagsstunden des 28. Jänner hielten sich ein 24-jähriger Mann und ein 35-jähriger Mann in der Küche eines Wohnhauses in der Gemeinde Glanegg auf und konsumierten alkoholische Getränke.Gegen 19.30 Uhr kam es zu verbalen Auseinandersetzungen, wobei der 24-jährige Mann plötzlich und unvermittelt den 35-jährigen Mann vorerst mit Faustschlägen attackierte. In weiterer Folge erfasste er eine halbvolle Flasche und schlug mit dieser auf den Kopf des Opfers ein. Das Opfer flüchtete in den Vorraum und stürzte dabei zu Boden. Der Tatverdächtige attackierte den Mann weiterhin mit Fußtritten und Faustschlägen. Danach drängte er das Opfer in das WC und trat gegen dessen Oberkörper. Anschließend schlug er ihn noch mehrmals mit der Flasche auf den Kopf, bis diese zerbrach. Danach ließ er vom Opfer ab und begab sich in den ersten Stock des Hauses, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Selbst Rettung verständigt

Der 35-jährige Mann hatte durch diese Attacken schwere Verletzungen erlitten. Er verständigte selbst die Rettung und wurde von dieser in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.Der Tatverdächtige konnte von der Polizeistreife im ersten Stock des Hauses angetroffen werden und wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die JA Klagenfurt eingeliefert.Außerdem wurde gegen ihn ein Betretungsverbot ausgesprochen.