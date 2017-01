Heimvorteil für die Musiker der Trachtenkapelle Patergassen

22.01.2017, 07:10 Uhr

Zwei Tage wurde in Sportarena Wiederschwing um Punkte am Eis gekämpft.

Musiker am Eis

WIEDERSCHWING. Ganz im Zeichen des Stocksports stand die Sportarena Wiederschwing in Patergassen zwei Tage lang. Zuerst fand das alljährliche Eisstocktunier der Vereine und Betriebe statt, an dem zwölf Moarschaften teilnahmen. Der Sieg ging an die „Jager-Buam“, den 2. Platz erreichte „FC-Pertl“ und den 3. Platz nahm der „Sparverein St. Margarethen“ mit nach Hause.Am darauffolgenden Tag fanden sich 14 Moarschaften, bestehend aus Musikern der Bezirkskapellen Feldkirchen ein, um am Bezirksmusikerschießen teilzunehmen.Die kameradschaftlichen Stunden am Eis endeten für die Trachtenkapelle Patergassen mit dem Heimvorteil. Bereits zum zweiten Mal konnten die heimischen Schützen den Bezirkssieg nach Patergassen holen. Der zweite Platz ging an die Trachtenkapelle St. Urban und den dritten Rang belegte die Musikkapelle Himmelberg.