Im Heringsalat ist mehr als Fisch

Heringssalat ist ein typische Faschingsspeise. Al Dente-Betreiberin Gabi Schabus serviert ihn von Silverster bis Aschermittwoch.

FELDKIRCHEN (fri). Ein Fisch macht noch keinen Heringsalat – so lautet das Motto von Bistrobetreiberin Gabi Schabus aus Feldkirchen. "In meinen Heringsalat kommen drei verschiedene Fischsorten. Bismarkhering, Salzhering und Räucherfisch", verrät die innovative Wirtin.Gemeinsam mit Erdäpfeln, weißen Bohnen, Karotten, Erbsen, Zwiebel, Sauerrahm, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Senf und Zitronensaft ist damit die Basis für einen schmackhaften Salat geschaffen, der vozugsweise über Nacht ziehen sollte. "Meine Erfahrung hat gezeigt, dass der Salat am zweiten Tag am besten schmeckt. Die einzelnen Aromen hatten Zeit sich zu entfalten", ist Schabus überzeugt. Ganz bewusst verzichtet Schabus auf Äpfel im Salat. "Ich weiß, dass viele Menschen auf Äpfel allergisch reagieren. Darum dienen sie bei mir nur als Garnitur, die man jederzeit weglassen kann."Richtig in Szene gesetzt wird der Heringsalat dann mit hochwertigen Zutaten, die sowohl optisch als auch geschmacklich den Gast erfreuen. Diese wären: Vogerlsalat, Cocktailtomaten, Gurken, Essiggurken, Apfelspalten, Bioeier, Oliven, Kapern, Räucherlachs und Kaviar. "Abgeschmeckt wird mit einem Spezialsalz und ein paar getrocknete Blüten sorgen für das Tüpfelchen am i."