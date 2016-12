In der Nacht das Licht der Welt feiern, das in der Krippe liegt

21.12.2016, 15:06 Uhr

Die Christmette am Heiligen Abend ist eine der großen nächtlichen Feiern im Kirchenjahr.

Der Besuch der Christmette oder Mitternachtsmesse ist ein Brauch, der in sehr vielen Familien gepflegt wird. Selbst Menschen, die das ganze Jahr nicht zur Kirche gehen, sieht man an diesem Abend.Unter Christmette versteht man ursprünglich das in der Heiligen Nacht gesungene Morgengebet der Kirche zum Weihnachtsfest. Volkstümlich ist dann unter Christmette die weihnachtliche Mitternachtsmesse zu verstehen, die aber in einigen Gegenden auch schon am späteren Heiligen Abend oder in der Früh des ersten Weihnachtstages gefeiert wird.

Voller Ungeduld erwarten die Kinder die Christmette, die für die Kleinsten schon am Nachmittag stattfindet."Wenn am Adventkranz alle vier Kerzen brennen, dann ist bald die Christmette, dann kommt gleich das Christkind", erklärt uns mit großen Augen der fünfjährige Elias. Und in der Kirche steht eine große Krippe mit dem Jesuskind.Aber bevor das Christkind kommt, werden zu Hause noch Weihnachtslieder gesungen. "Wir müssen auch ein Gedicht aufsagen und Lieder singen", erzählt Jonas. Und natürlich sind die Briefe ans Christkind schon lange geschrieben. "Mir bringt das Christkind einen Bauernhof mit Siloturm und noch viel mehr", weiß Jonas. "Nur noch ein paar Mal schlafen, dann kommt das Christkind", sind auch Christina und Simon überzeugt."Die Kinder-Christmette am Nachmittag mit der gesamten Familie ist eine ganz besondere Weihnachtsfeier, weil es wirklich so wie es sein soll, das gemeinschaftliche Erwarten von Jesus ist", erklärt Bruder Wolfgang, Stadtpfarrer von Feldkirchen. "Und das vermitteln die Kinder besser als so manche Professionisten".