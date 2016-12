Infrastruktur kostet viel Geld

28.12.2016, 07:00 Uhr

In infrastrukturelle Maßnahmen wird in den Gemeinden Gnesau und Steuerberg 2017 investiert.



Wildbachverbauung



Schule wird saniert



Sammelstelle wird erweitert

GNESAU/STEUERBERG (fri). Im Sommer des kommenden Jahres, so hofft der Gnesauer Bürgermeister Erich Stampfer (ÖVP), sollten die Bauarbeiten für die Wasserversorgung in Bergl abgeschlossen werden. "Rund 20 Häuser sind davon betroffen", sagt Stampfer."Mit dem Anschluss an das Netz wird die Versorgung mit Trinkwasser gewährleistet." Die Kosten würden sich auf rund 150.000 Euro belaufen.Ausfinanziert sei auch das Wildbachverbauungs-Projekt (WLV-Projekt Margarethenbach). "Für das gesamte Projekt sind 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Bis 2018 sollte es abgeschlossen sein." Sanierungen bestehender Straßen würden naturgemäß zu den laufenden Aufgaben gehören. "Grundsätzlich sind wir in Gnesau gut aufgestellt. Wir haben einige leistungsstarke Betriebe in unserem Gemeindegebiet."Das größte Projekt in Steuerberg wird, nach Aussagen von Bürgermeister Karl Petritz (ÖVP), die Sanierung der Volksschule Steuerberg sein. Derzeit werden die rund 70 Schüler alle gemeinsam in der Volksschule Wachsenberg unterrichtet. Nach Abschluss der Arbeiten wird diese geschlossen und der Schulbetrieb findet in Steuerberg statt. "Mit dem Schuljahr 2017/18 sollte der Unterricht im komplett sanierten Schulgebäude stattfinden können", so Petritz. "Wir haben die Auflage erhalten, dass die Schule in Wachsenberg danach geschlossen wird. Was mit dem Gebäude passiert, ist noch ungewiss." Rund 1,7 Millionen Euro kostet die Generalsanierung der Schule in Steuerberg.Weiters wurden Mittel für die Instandhaltung der Straßen im Gemeindegebiet beschlossen. "Je nach Dringlichkeit werden die Arbeiten vergeben." Ein Grundstück für die Erweiterung der Umwelt-Sammelstelle wurde von der Gemeinde angekauft. Für die Steuerberger Gemeindebürger gibt es eine eigene Sammelstelle.Dort können neben Glas, Metall und Papier auch Problemstoffe sowie Bauschutt oder Geräte entsorgt werden.: Dienstag von 16 bis 19 Uhr, Donnerstag von 14 bis 16 Uhr sowie jeden letzten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr.