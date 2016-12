12.12.2016, 10:56 Uhr

Für Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, gibt es Hilfe.

Rasche Hilfe

FELDKIRCHEN. Die SPÖ-Frauen Feldkirchen machten im Rahmen eines Info-Standes am Hauptplatz in Feldkirchen mit Hinweisen auf Gewaltschutzeinrichtungen und regionale Beratungsstellen aufmerksam."Nach gewalttätigen Übergriffen wissen die Frauen oft nicht wohin und fühlen sich komplett ausgeliefert. In solchen Notsituationen können sie sich jederzeit an diese Einrichtungen wenden und finden schnelle Hilfe", so Sozialreferentin StR Renate Dielacher (SPÖ). "Für uns steht fest: Nein der Gewalt und ein klares Nein zu Gewalt an Frauen!"