Lirik – Der Name ist bei ihm Programm!

15.12.2016, 07:00 Uhr

Veldar Vedo Hrncic alias "Lirik" aus Feldkirchen will mit seinen eigenen Songtexten durchstarten.

Name mit Hintergrund

FELDKIRCHEN (stp). Schon mit 13 Jahren begann der Feldkirchner Veldar Vedo Hrncic eigene Texte zu schreiben. Die Musik war schon früh ein Teil seines Lebens, richtig intensiv beschäftigte er sich damit jedoch erst in den letzten zwei Jahren. "Meine Texte sollen etwas Persönliches sein und Geschichten erzählen, in die sich auch jeder Hörer hineinversetzen kann", meint der 21-jährige.Anfang dieses Jahres entschloss er sich, seine Texte nicht mehr nur für sich zu schreiben, sondern auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. "Ich habe mir eine Facebook-Seite gemacht und dort erste Lieder hochgeladen. Das ist ziemlich gut angekommen", so Hrncic.

Musik steht im Vordergrund

"Mehr als nur ein Hobby"

Sein Künstlername "Lirik" kommt auch nicht von irgendwo, sondern beschreibt den Künstler selbst am besten. Vom englischen "Lyric" (= Songtext) abgeleitet bezieht sich der Name auf die zahlreichen Texte, die der Feldkirchner verfasst, seit er 15 Jahre alt war. "Mich hat Rap immer schon interessiert. Deshalb habe ich damals auch begonnen die Texte zu schreiben", so Hrncic.Während er am Anfang nur Handyvideos seiner Songs in den sozialen Medien postete, entstanden im Laufe dieses Jahres bereits zwei vollständig aufgenommene Songs sowie professionelle Musikvideos. Zum Start des neuen Songs gibt es auf Liriks Facebookseite sogar die Möglichkeit beim Kauf des Liedes ein Ipad zu gewinnen. "Im Vordergrund soll trotzdem die Musik stehen und dass sie den Hörern gefällt."Der neue Song "Zeiten ändern sich" hat für den jungen Künstler auch eine große persönliche Bedeutung, wie er erzählt: "Das Schreiben und Produzieren dieses Songs hat mir geholfen mit Dingen in meiner Vergangenheit abzuschließen und diese Sachen zu verarbeiten." Schon vor Jahren hatte Hrncic begonnen, den Song zu schreiben, heuer wurde er fertiggestellt. "Das Lied soll Leute erreichen, denen es ähnlich geht und die sich damit identifizieren können. Sie sollen sehen, dass es auch anderen genauso geht", so der gelernte Einzelhandelskaufmann.Die zwei bisherigen Songs sollen allerdings erst der Anfang sein. Weitere Songs sowie ein Album sind in Planung. Neben seinem Job als Verkäufer in Feldkirchen begleitet ihn die Musik schon lange und soll das auch weiterhin tun, wie er verrät: "Musik ist mehr als nur ein Hobby von mir. Wenn ich damals nicht begonnen hätte Musik zu machen, wäre ich heute sicher woanders. Sie hat mein Leben positiv verändert."