"Lucy" trocknet viele Tränen

01.01.2017, 07:20 Uhr

Seit drei Jahren ist Ulrike Kraushofer mit ihrer Therapiehündin "Lucy" Gast im Haus Theresia.

FELDKIRCHEN (fri). "Es war Liebe auf den ersten Blick", strahlt die 27-jährige Ulrike Kraushofer über das ganze Gesicht. Sie meint damit ihre siebenjährige Basenji-Mischlingshündin Lucy. "Ich habe Lucy in einem Tierheim entdeckt und sofort mit nach Hause genommen. Damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, die selbst einen Hund hatten. Ich musste sie aber nicht lange überzeugen, denn auch sie schlossen die liebenswerte Hündin sofort ins Herz", schildert Kraushofer.

Verbindende Erlebnisse

Struktur in den Tag



Hilfe bei Demenz

Warum Therapiehunde?

Das erste gemeinsame Jahr sollte eine Nagelprobe für die beiden werden. Lucy hatte gesundheitliche Probleme und Tierarztbesuche standen auf der Tagesordnung."Ich denke, dass uns das noch mehr zusammengeschweißt hat. Jedenfalls habe ich schon damals erkannt, dass sehr viel Potenzial in meinem Hund steckt. Weil ich selbst als Behindertenpädagogin arbeite, habe ich immer wieder Begegnungen zwischen Therapiehunden und Klienten im Haus miterlebt. Es war unglaublich berührend zu sehen, wie beeinträchtigte Menschen, Kinder, aber auch alte Leute auf diese Hunde reagieren."Nachdem sich Lucys Zustand gebessert hatte, beschloss Kraushofer eine Therapiehunde-Teamausbildung zu absolvieren."Ein Jahr lang besuchten Lucy und ich gemeinsam Kurse und legten die nötigen Prüfungen ab. Seit 2013 bin ich nun einmal die Woche im Haus Theresia, einem Pflegeheim der Caritas in Feldkirchen." Dort hat Lucy im Laufe der Zeit schon viele Freunde gefunden, die ihren Besuch oft gar nicht erwarten können. "Lucy ist ein richtiger Kuschelhund. Das schätzen die alten Menschen an ihr. Und jeder findet seinen persönlichen Zugang. Einige wollen Lucy streicheln, andere nur ansehen und wieder andere beginnen von ihren Haustieren, die sie über lange Zeit begleitet haben, zu erzählen."Auch Menschen, die an Demenz erkrankt sind, würden von den Begegnungen mit Lucy profitieren. "Wir bringen wieder Struktur in das Leben dieser Menschen. Sie leben auf, wenn wir kommen und freuen sich jedes Mal auf ein Wiedersehen in der nächsten Woche", sagt Ulrike Kraushofer und liebkost ihren schwarzen Liebling auf vier Beinen.haben keine Vorurteile, sie wissen nichts von Alter, Krankheit, Behinderung, sozialer Herkunft oder Hautfarbesie eine liebevolle Erziehung erfahren, sind Hunde unbefangen und benehmen sich allen Menschen gegenüber, offen, freundlich, rücksichtsvoll und höflichausgebildetes Team fördert therapeutische Prozesse und ermöglicht dem Menschen eine gesunde Beziehung zu sich selbst und damit auch zu seiner Umwelt zu entwickeln.ermuntert zu körperlicher und geistiger Aktivität, er schenkt den Betroffenen Zuneigung und Aufmerksamkeitmit dem/der Hundebegleiterin bieten wertvolle stützende Kontakte und fördern so die Kommunikationsfähigkeitan der Leine führen zu können, hebt das Selbstwertgefühl und vermittelt Kontakt zu fremden MenschenTherapiehunde Team Kärnten, Obfrau Cornelia Lorenz, Tel. 699 / 199 144 99, Mail: c.lorenz@gmx.at