Man trifft sich im KunstRaum

27.01.2017, 14:54 Uhr

Mit einer Vernissage startet das KunstRaum-Team in ein ereignisreiches Jahr.

Themen-Tage im KunstRaum



Termine im KunstRaum

FELDKIRCHEN (fri). Am 19.Jänner fand die erste offizielle Vernissage zum Thema „Tanz der Farben und Masken“ im KunstRaum Feldkirchen statt. Bei gemütlicher Atmosphäre und kulinarischen Köstlichkeiten konnten Künstler aus Feldkirchen und dem Umland ihre Werke präsentieren und mit kunstinteressierten Besuchern in Austausch treten.Des Weiteren gibt es jeden ersten Montag im Monat um 18 Uhr den Kunst- und Kulturstammtisch zum Austausch und Kennenlernen und jeden ersten Mittwoch im Monat den Filmabend der Plattform Nachhaltigkeit zu brisanten und spannenden Themen unserer Gesellschaft. Der Montag nach dem Filmabend ist für einen Permakulturstammtisch reserviert. Hier können sich Interessenten zum Thema Nachhaltigkeit, Permakultur und mehr informieren.9. Lesung der Kärntner Schreiberling, 19 Uhr27. Ende der Ausstellung „Tanz der Farben und Masken“

2. Konzert Thomas Leeb, 19.30 Uhr9. Lesung der Kärntner Schreiberlinge, 19 Uhr15. Workshop mit Patrizia Martinschitz zum Thema „Handarbeit – Häkeln und Stricken“, 14 bis 17 Uhr16. Vernissage „…kreuz…und…quer“, 19 Uhr22. Slam if you can (WortKunst), 19.30 Uhr27. Vernissage "FrühlingsErwachen“, 19 Uhr1. Vernissage "Bewegung und Sport“, 19 UhrKontakt und Anmeldung bitte unter KunstRaumFeldkirchen@gmail.com