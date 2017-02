Mit Brauchtum durch das Jahr

15.02.2017, 10:40 Uhr

Jahreshauptversammlung des Kärntner Seniorenringes Steindorf.

Viel Abwechslung

STEINDORF (fri). Bei der Vollversammlung der Ortsgruppe Steindorf begrüßte der Bezirks- und Ortsverbandsobmann Dieter Hardt-Stremayr die zahlreich erschienenen Mitglieder. Nach dem Totengedenken und dem Lied "Wahre Freundschaft soll nicht wanken" berichtete der Obmann von der Vielfalt der Unternehmungen im vergangenen Jahr.Bei den 24 Nachmittagstreffen informierte er die Senioren über Aktuelles, Brauchtum, Kultur, Gesundheit und Feste im Jahreskreis, hielt Vorträge und brachte mit lustigen und besinnlichen Lesungen viel Abwechslung in die Runde. Bei Hilde Popernitsch bedankte er sich für das gewissenhafte Organisieren der Ausflüge und dankte darüber hinaus den Mitgliedern, dass sie so zahlreich an den verschiedenen Veranstaltungen in der Gemeinde und im Bezirk teilgenommen haben.Anschließend trug Kassier Ambros Kletz den detaillierten Kassabericht vor und es erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes. In seinen Schlussworten bedankte sich der Obmann bei seinen treuen Helfern.