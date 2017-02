Mit Empathie und Liebe zum Menschen

14.02.2017, 07:00 Uhr

Seit fast zwei Jahren gibt Renate Biedermann Asylwerbern Deutschunterricht. Nun fehlen Mitstreiter.

Prüfungen abgelegt

GLANEGG/PRÄGRAD (fri). Als Renate Biedermann im Mai 2015 mit dem Deutschunterricht für die Asylwerber, die in Haidach (Gemeinde Glanegg) untergebracht sind, begann, ahnte sie noch nicht, dass aus diesem kleinen Schritt ein langer Weg werden würde.„Damals ist man an mich herangetreten und ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte“, denkt die ehemalige Chefsekretärin zurück.„Mittlerweile haben einige Asylwerber, die regelmäßig den Deutschkurs besucht haben, bereits die ÖSD A1 und A2-Prüfung erfolgreich abgelegt. Bisher waren wir ein Viererteam und haben zweimal wöchentlich Deutschkurse in der Volksschule Glanegg abgehalten. Nun müssen zwei Personen aus beruflichen Gründen ihre Tätigkeit zurücklegen. Damit wird es schwierig, die Kontinuität aufrecht zu erhalten“, schildert Biedermann.

Erfolg & Dankbarkeit

Zur Sache

„Ich hoffe“, so Renate Biedermann weiter, „dass sich Freiwillige für den Deutschkurs melden, die gerne bereit sind, mitzuarbeiten. Jeder, der bereit ist, ehrenamtlich und einmal wöchentlich seine Muttersprache weiterzugeben, ist herzlich willkommen. Gute Deutschkenntnisse sollten vorhanden sein, aber Engagement sowie Empathie und Verständnis für die Flüchtlinge und ihre Situation sind ebenso gefragt.“Sie selbst hätte sehr viel von ihrem freiwilligen Einsatz profitiert. „Der Erfolg und die Dankbarkeit zeigen, dass der eingeschlagene Weg richtig ist.Ich freue mich, wenn sich interessierte Personen bei mir melden und diesen Weg gemeinsam mit uns gehen wollen.“Renate Biedermann, Tel. 0664 / 73 56 44 08Prüfung ÖSD Zertifikat A1 (bisher: A1 Grundstufe Deutsch 1) sollen die Teilnehmenden fähig sein, in einfachen Situationen des Alltagslebens auf elementarer Basis zu kommunizieren.A1 richtet sich an Deutschlernende ab 14 Jahren und stellt den Nachweis sprachlicher Kompetenz in routinemäßigen Situationen mit vertrauten Themen und Tätigkeiten dar.werden die Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Der Schwerpunkt dieser Stufe liegt im Bereich der rezeptiven Fertigkeiten Lesen und Hören.Die ÖSD-Prüfungen werden weltweit an lizenzierten ÖSD-Prüfungszentren kursunabhängig durchgeführt.