06.02.2017, 15:40 Uhr

Das Mose-Musical im Familiengottesdienst: ein Projekt mit Kindern und für Kinder.

Lebensnahe Vermittlung

WAIERN. Dass ein ganzes Musical an einem Wochenende mit Kindern eingeprobt und aufgeführt werden kann, das haben die Gottesdienstbesucher in der voll besetzten Wairer Kirche am ersten Februarsonntag erleben können.Thema war die biblische Mose-Geschichte mit der Erzählung von der Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Das Leid der bedrückten Sklaven, ein hartherziger Pharao, ein mutiger Mose mit Rauschebart und ein Volk, das durch Gottes Befreiung neue Hoffnung findet wurden in begeisternden Liedern, mit ausdrucksstarken Schauspielern (Kinder und Jugendlich im Alter von 6 -16 Jahren) und einer mitreißenden Choreographie dargeboten.Angeleitet wurden die Akteure von Monika Graf aus Trebesing, Autorin und Organisatorin des Mose-Musicals, die es nicht nur verstanden hat, die Kinder mit der Musik zu begeistern, sondern auch die biblische Geschichte lebensnah zu vermitteln.