Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab

29.08.2016, 06:47 Uhr

Erneut wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.



Erste Hilfe

WINKL. Am 28. August kam ein 60-jähriger Mann aus Hallein kurz nach 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der Turracher Bundesstraße in Winkl, Gemeinde Reichenau, in einer langgezogenen Kurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Daraufhin schlitterte er rund 20 Meter über das Straßenbankett. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.Nachkommenden Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Verunfallte wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.