Pfarre Himmelberg Sternsingen 2017

08.01.2017, 16:41 Uhr

Christus – Mansionem – Benedicat„Christus segne dieses Haus“. Mit dieser Zusage, welche auf jede Haustüre geschrieben wird, gingen wieder 7 Sternsinger-Gruppen aus der Pfarre Himmelberg von Haus zu Haus, um über eine Million Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien zu helfen um Armut und Ausbeutung zu überwinden. Nach jedem Auftritt geht König Melchior (schwarz geschminkt) mit seinem Weihrauchfass in der Stube umher, um den Geruch des Weihrauchs zu verbreiten. (Tradition verpflichtet!!) Die Leute sollen ja merken, die Sternsinger waren wieder da!Bild: Stersingerauftritt in der Familie in HimmelbergAm Bild: Elina Faschinger, Clemens Rogatsch, Alexander Zeilinger, Leonie Puff (von links)Bild und Text Bruno Zwatz