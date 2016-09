Sri Lanka zu Gast am Wochenmarkt

27.09.2016, 13:40 Uhr

Kulinarische Kostproben aus Sri Lanka warteten auf die Wochenmarkt-Besucher.



Großes Staraufgebot

FELDKIRCHEN. Vergangenen Samstag hatten die Besucher des Wochenmarktes am Hauptplatz in Feldkirchen die Möglichkeit, kulinarische Kostproben aus Sri Lanka zu genießen. Der Verein "Lachen trocknet Tränen" rührte am Wochenmarkt die Werbetrommel für das "11. Lachen trocknet Tränen", das am Freitag, dem 14. Oktober, um 18.30 Uhr im Stadtsaal in Feldkirchen stattfindet.„Lachen trocknet Tränen“ ist eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten zweier Waisenhäuser auf Sri Lanka. Diese Künstler stellen sich unentgeltlich in den Dienst der guten Sache: Melanie Payer, Die Tiger, Sunnagluat, Nachwuchssängerin Angelique, Gewinnerin „Voice of Kärnten 2016“, Gesangsparodist Heinz Lagler, der Fockenbauer mit Gunnar Zechner und Peter Michael Kowal, Heckmeck, Kabarettgruppe einspluseins, Sepp Wölbitsch und die Knoll Sisters.