Steindorf: Brand brach im Heizraum aus

28.01.2017, 09:53 Uhr

Eine Landwirtin in Steindorf wurde durch den Alarm des Feuermelders auf den Brand aufmerksam.

STEINDORF. Am Nachmittag des 27. Jänner brach im Heizraum einer 61-jährigen Landwirtin in Steindorf vermutlich durch einen technischen Defekt des Holzvergaserofens ein Brand aus. Durch die Alarmierung des Feuermelders wurde der Brand von der Hauseigentümerin entdeckt. Mit Hilfe eines Mitarbeiters konnte der Brand durch das Schließen der offenen Beheizungstüre erstickt werden.Im Heizraum sowie am Holzvergaserofen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.